Урюк отличается от сушеного абрикоса тем, что сушка происходит прямо на дереве. Это экологически чистый и самый качественный продукт. Продукт не подвергается никаким обработкам, поэтому его внешний вид не отличается красотой, однако урюк выиграет вкусом. Поставки происходят прямо из страны изготовления, поэтому мы гарантируем превосходный вкус и высшее качество продукта. Продукт всегда содержит косточку. На родине косточка в урюке считается его душой. Сухофрукт часто применяется для украшения стола или кулинарных блюд. Кроме этого, урюк используется при варке компотов, лечебных настоев. Натуральный урюк сохраняет полезные вещества и витамины долгое время. Купить урюк в СПб можно с помощью одного клика компьютерной мыши. Цены можно узнать у менеджеров.