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Орехи и сухофрукты в Санкт-Петербурге
В интернет-магазине «Зард» всегда большой выбор сухофруктов, орехов, специй и других продуктов для пищевой промышленности от производителя. Мы работаем в Санкт-Петербурге больше 20 лет и за это время собрали солидную базу надежных поставщиков. Наше внимание сосредоточено на предоставлении клиентам самых свежих, высококачественных продуктов премиум-класса. У нас:
- Сухофрукты и орехи;
- Цукаты;
- Специи;
- Семена и бобовые;
- Сладости;
- Сушеные плоды ягод;
- Чайные напитки и сиропы.
Вся продукция каталога в наличии на складах компании. Заказать фасованные сухофрукты можно крупным и мелким оптом.
Наши цели
Мы предлагаем клиентам оптимальный способ включения в рацион многих необходимых витаминов и питательных веществ, необходимых организму для нормального функционирования. Для этого мы постоянно пополняем каталог новыми продуктами и расширяем ассортимент. У нас можно заказать:
- Арахис, миндаль, кедр, пекан, кешью, фисташки, абрикосовые косточки, грецкие орехи;
- Урюк, финики, курага, чернослив, инжир;
- Сухофрукты и цукаты - ананас, имбирь, манго, папайя, кумкуат;
- Гречка, нут, рис, фасоль, чечевица, зелень;
- Халва и орешки в шоколаде или глазури.
Каждый сорт орехов имеет собственный особый аромат, вкус и текстуру, а сухофрукты обладают уникальными полезными свойствами. Если у вас возникнут вопросы по характеристикам товара, захотите узнать более подробную информацию о свойствах, свяжитесь с сотрудниками интернет-магазина по телефону или онлайн для консультации.
Преимущества компании
На протяжении 20 лет мы работали над развитием магазина и преуспели. Мы приписываем достигнутый успех страсти, испытываемой к нашим продуктам, и заботе, которую обеспечиваем клиентам. Постоянные покупатели составляют 80% ежедневных заказов интернет-магазина и это является показателем нашей стабильности и особенного отношения. Мы считаем, что именно наша приверженность к предоставлению лучших свежих сухофруктов и орехов, а также к обеспечению наилучшей стоимости, генерирует лояльных, преданных клиентов. К преимуществам компании относится следующее:
- Низкие цены на всю продукцию каталога;
- Надежные, проверенные поставщики сырья;
- Большой ассортимент;
- Удобные формы оплаты;
- Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Если вы думаете, где купить сухофрукты в СПб оптом (от 5 килограммов), приглашаем присоединиться к нашей семье и попробовать множество здоровых, питательных и вкусных продуктов, которые в наличии на складе компании.